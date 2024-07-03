Премьер-министра Грузии, осуждавшего Майдан, освистали на чествовании сборной по футболу
Источник:Georgian Footy
Евро-2024 стал первым крупным турниром в истории для сборной Сакартвело. Она стала одним из главных открытий чемпионата Европы, влюбив нейтральных зрителей своей самоотдачей и борьбой на каждом клочке поля.
Подопечные Вилли Саньоля на групповом этапе одолели именитую сборную Португалии, после чего уже в 1/8 финала уступили испанцам (1:4). Несмотря на разгромное поражение грузины стали первыми, кто забил гол в ворота "Фурии Рохи" на турнире.
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Четкая позиция грузинского народа
Такое выступление национальной команды по футболу вызвало фурор на Родине. Сборную Сакартвело встречали, как настоящих героев и чествовали на площади политики и народ, который собрался вокруг.
Однако не всем, кто поздравлял команду со сцены, были рады болельщики. Они освистали премьер-министра страны Иракли Кобахидзе, который известен своей пророссийской позицией.
Когда он пытался обратиться к команде, то раздался громкий свист, который дал четко понять политику, что ему не рады и лоббирование закона об "иностранных агентах" никто не забыл и не простил.
Кобахидзе ничего не смог с этим сделать и быстро передал микрофон президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которую сразу встретили аплодисментами.
Как освистали премьер-министра Грузии: смотрите видео
Отметим, что ранее Иракли Кобахидзе, когда высказывался о российской агрессии против Украины, называл ее следствием Майдана.
Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого – война, которая сегодня идет в Украине,
– заявлял политик.
Напомним, что уже совсем скоро сборные Украины и Грузии сыграют между собой. Они попали в одну группу Лиги наций. Поединки состоятся 11 октября и 16 ноября.