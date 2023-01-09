Неожиданный формат: журналист обнародовал вариант розыгрыша Кубка Украины

Спортивный журналист Сергей Болотников обнародовал вариант розыгрыша Кубка Украины 2023. Первые матчи должны пройти уже в конце февраля.

Украинская ассоциация футбола Украины планирует весной провести розыгрыш Кубка Украины. Рассматривается несколько вариантов розыгрыша турнира.

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Один из таких вариантов обнародовал журналист Сергей Болотников. Схема очень отличается от традиционной.

Турнир будет разбит на три предварительных этапа. Далее турнир продолжит традиционная сетка плей-офф, начиная с четвертьфинала. Старт Кубка запланирован на 28 февраля или 8 марта. А финал – 7-9 июня.

На первом этапе сыграют две команды неудачников прошлого чемпионата (Минай, Ингулец) и две команды, которые повысились в классе (Металлист и Кривбасс).

На втором этапе победители первого раунда присоединятся к 10 командам УПЛ без Шахтера и Днепра-1 – представителей Украины в еврокубках.

На третьем этапе к победителям второго раунда присоединятся Шахтер и Днепр-1. Победители этого отборочного турнира выйдут в 1/4 финала, где их будут ждать 4 представителя ПФЛ. Далее турнир состоится по привычной схеме.

Предварительный формат Кубка Украины 2023

1-й этап. 28 февраля или 8 марта. Минай, Ингулец, Металлист, Кривбасс.

2-й этап. 16 марта. 2 победителя 1-го этапа + 10 команд УПЛ.

3-й этап. 5 апреля. 6 победителей 2-го этапа + Шахтер, Днепр-1.

1/4 финала. 26 апреля. 4 победителя 3-го этапа + 4 команды ПФЛ.

1/2 финала. 31 мая.

Финал. 7-9 июня.

Отметим, что официально УАФ еще не представила ни одного варианта розыгрыша Кубка Украины. Очевидно, что розыгрыш турнира будет зависеть от ситуации в стране.