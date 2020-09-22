В четверг, 24 сентября, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют "Бавария" и "Севилья". Для этого матча разработали особый дизайн мяча.

Для создания дизайна мяча для матча за Суперкубок УЕФА решили привлечь детей. Для этого 18 детям предложили нарисовать, что для них значит футбол. Именно их рисунки и разместили на мяче.

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Рисунки создавали дети из Германии, Литвы, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Португалии, Словении, Испании и Швейцарии.

Here it is! The 2020 UEFA #SuperCup ball, designed with help from children all over Europe!



Kids from 10 @UEFA_Foundation projects will see their drawings on the ball when Bayern meet Sevilla on Thursday! pic.twitter.com/634bv1niGG — UEFA (@UEFA) September 22, 2020