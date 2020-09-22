Представлен официальный мяч Суперкубка УЕФА – на нем рисунки детей: фото
В четверг, 24 сентября, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют "Бавария" и "Севилья". Для этого матча разработали особый дизайн мяча.
Для создания дизайна мяча для матча за Суперкубок УЕФА решили привлечь детей. Для этого 18 детям предложили нарисовать, что для них значит футбол. Именно их рисунки и разместили на мяче.
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Рисунки создавали дети из Германии, Литвы, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Португалии, Словении, Испании и Швейцарии.
- Матч за Суперкубок УЕФА состоится 24 сентября. В нем сыграют победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" и обладатель трофея Лиги Европы испанская "Севилья".
- Матч состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене". Это будет первый матч в еврокубках в этом сезоне, на который допустят зрителей. УЕФА разрешила заполнить до 30% вместимости стадиона. Игру на трибунах смогут посмотреть около 20 тысяч болельщиков.
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