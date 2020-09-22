В четвер, 24 вересня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА, у якому зіграю "Баварія" та "Севілья". Для цього матчу розробили особливий дизайн м'яча.

Для створення дизайну м'яча для матчу за Суперкубок УЄФА вирішили залучити дітей. Для цього 18 дітям запропонували намалювати, що для них означає футбол. Саме їх малюнки й розмістили на м'ячі. До теми УЄФА презентував офіційний м'яч Ліги чемпіонів-2020/21: фото Малюнки створювали діти з Німеччини, Литви, Нідерландів, Чехії, Угорщини, Португалії, Словенії, Іспанії та Швейцарії. Here it is! The 2020 UEFA #SuperCup ball, designed with help from children all over Europe!



Kids from 10 @UEFA_Foundation projects will see their drawings on the ball when Bayern meet Sevilla on Thursday! pic.twitter.com/634bv1niGG — UEFA (@UEFA) September 22, 2020 Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться 24 вересня. У ньому зіграють переможець Ліги чемпіонів німецька "Баварія" та володар трофею Ліги Європи іспанська "Севілья".

Матч відбудеться в Будапешті на "Пушкаш Арені". Це буде перший матч в єврокубках в цьому сезоні, на який допустять глядачів. УЄФА дозволила заповнити до 30% місткості стадіону. Відтак гру на трибунах зможуть переглянути близько 20 тисяч вболівальників.