Сон по расписанию

Пресс-конференция ФИФА запомнилась забавным эпизодом. Футбольный мир сильно рассмешила выходка генеральный секретарь Футбольной ассоциации Гуамы Марвина Исеке.

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Один из членов ассоциации прямо во время разговора руководителей ФИФА заснул. Кажется, что обсуждение по проведению чемпионата мира каждые два года было очень долгим.

Когда встал этот вопрос, то у Гуами уже был первый час ночи. Исеке не выдержал и решил вздремнуть. Однако не выключил камеру. Скриншот со спящим генсекретарем быстро разлетелся по интернету.

Фото выложил на своей странице в твиттере журналист издания The Times Мартин Циглер. Это тот момент, когда здоровый сон превыше всего.

Генсекретарь уснул на пресс-конференции / Фото из твиттера Мартина Циглера