Сон за розкладом
Пресконференція ФІФА запам'яталась кумедним епізодом. Футбольний світ сильно розсмішила витівка генеральний секретар футбольної асоціації Гуами Марвіна Ісеке.
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Один зі членів асоціації прямо під час розмови очільників ФІФА заснув. Здається, що обговорення щодо проведення чемпіонату світу кожні два роки було дуже довгим.
Коли постало це питання, то у Гуамі вже була перша година ночі. Ісеке не витримав та вирішив подрімати. Однак не виключив камеру. Скриншот із сплячим генсекретарем швидко розлетівся інтернетом.
Фото виклав на своїй сторінці у твітері журналіст відомо видання The Times Мартін Ціглер. Це той момент, коли здоровий сон понад усе.
Генсекретар заснув на пресконференції / Фото з твітеру Мартіна Ціглера
- Проведення чемпіонату світу кожні 2 роки дозволить заробити додаткові 4,4 мільярда доларів за перші ж чотири роки.
- Зароблені гроші будуть поділені та передачі у 211 асоціацій.