Куртуа роскошными голами "попустил" Лунина в дуэли на тренировке Реала: эффектное видео

Мадридский Реал открыл предсезонное турне в США. На одной из тренировок номер один в рамке ворот клуба Тибо Куртуа сошелся в дуэли с Андреем Луниным.

Голкиперская дуэль

Опытный 30-летний Тибо Куртуа отправился вместе с Реалом за океан, чтобы провести ряд спаррингов, среди которых будет матч даже с Барселоной. Бельгиец на одной из тренировок показал не только свое вратарское мастерство, но и игру голеадора.

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Куртуа нанес несколько ударов из-за пределов штрафной по воротам, которые защищал украинец Андрей Лунин, который никак не может выиграть конкуренцию за место в основе Реала.

Тибо первым ударом красиво поразил перекладину, а со второй попытки пробил четко низом. Лунин даже не бросился на этот выстрел бельгийцу.

Видео дуэли Куртуа – Лунин

Напомним, что Куртуа выступает в футболке "сливочных" с августа 2018 года. За это время стал номер один в рамке ворот "Королевского клуба". Лунин получает игровую практику только в случае травмы бельгийца. Или, если задачу на сезон Реал уже выполнил.

В предсезонном туре Реал ждет три матча. Уже 24 июля мадридский клуб сыграет против Барселоны. Далее подопечных Карло Анчелотти ждут еще две встречи – против Америки Мехико (27 июля) и Ювентуса (30 июля).