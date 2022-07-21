Голкіперська дуель

Досвідчений 30-річний Тібо Куртуа вирушив разом із Реалом за океан, щоб провести ряд спарингів, серед яких буде матч навіть із Барселоною. Бельгієць на одному з тренувань показав не лише свою воротарську майстерність, а й гру голеадора.

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Куртуа завдав декілька ударів з-за меж штрафного майданчика по воротах, які захищав українець Андрій Лунін, який ніяк не може виграти конкуренцію за місце в основі Реала.

Тібо першим ударом красиво поцілив під поперечину, а з другої спроби пробив чітко низом. Лунін навіть не кинувся на цей постріл бельгійця.

Відео дуелі Куртуа – Лунін

Нагадаємо, що Куртуа виступає у футболці "вершкових" із серпня 2018 року. За цей час став номером один у рамці воріт "Королівського клубу". Лунін отримує ігрову практику лише у разі травми бельгійця. Або, якщо завдання на сезон Реал вже виконав.

У передсезонному турі на Реал чекає три матчі. Вже 24 липня мадридський клуб зіграє проти Барселони. Далі на підопічних Карло Анчелотті чекають ще дві зустрічі – проти Америки Мехіко (27 липня) та Ювентуса (30 липня).