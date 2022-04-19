Предатель Тимощук послал Ярмоленко, затронувший тему войны в Украине

Анатолий Тимощук продолжает умалчивать о войне в Украине. Андрей Ярмоленко признался, что имел короткий телефонный разговор с бывшим капитаном сборной.

Ярмоленко: Почему ты молчишь

Анатолий Тимощук был примером на футбольном поле для Андрея Ярмоленко. Футболист Вест Хэма всегда равнялся на эксигровца сборной Украины. Но с первого дня войны Тимощук не сказал даже слова о войне в его родной Украине.

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Тогда Ярмоленко написал нынешнему ассистенту тренера Зенита с вопросом "Как тебе спится по ночам?". На что Анатолий ответил: "Не спится, как тебе". После чего Тимощук неожиданно сам позвонил по телефону лидеру "сине-желтых", но разговор закончился совсем не мирно.

Вингер "молотобойцев" сказал предателю Украины, что тот был примером для него и спросил, почему Анатолий продолжает молчать о войне. В ответ Андрей услышал нецензурную лексику.

Я ему ничего не писал, но он меня набрал. Я спросил его: "Почему ты молчишь? Ты был для меня примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня на х**, я послал его. На этом наш разговор закончился,

– рассказал Ярмоленко.

"Он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира"

Андрей считает, что Тимощук боится публично выражать свою позицию из-за того, что его дети и жена являются гражданами России. Но это не может помешать вступиться за страну, в которой тебе дали жизнь.

Ярмоленко считает, что в таком случае можно выехать с семьей за пределы страны-агрессора и уже в другом месте осудить агрессию России. Он не понимает, как Анатолий спокойно живет, когда он "кормит" врагов, а его отец защищает страну от тех же оккупантов.

"Я все это прекрасно понимаю. Но ведь у тебя друзья в Украине, в которых погибают родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира. Выразить свою позицию. Думаю, он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Я не понимаю, как он дальше с этим сможет жить. Твои родители на той стороне, а ты на той, из которой стреляют, убивают. Я не знаю, как бы я с этим жил", – ответил футболист Вест Хэма.

Тимощук с 2017 года работает в Зените. До этого играл за клуб из Санкт-Петербурга.

Из-за своего молчания он уже лишился всех титулов и лицензий тренера уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, а также звания "Почетного гражданина города Луцка".