ФИФА продлила разрешение легионерам самовольно покидать УПЛ: есть новые исключения из правила

Главный футбольный орган мира продолжает действовать не в интересах украинских команд. Впрочем, легионерам, которые сознательно приехали в Украину после начала полномасштабной войны, не позволят покидать наш чемпионат в одностороннем порядке.

В прошлом году ФИФА ввела контраверсионное правило для клубов Украины и России. из-за войны, которую развязало государство-террористка, главный футбольный орган Европы разрешил легионерам из украинских или российских клубов приостанавливать контракты.

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Срок действия этого правила должен был закончиться в конце июня этого года. Впрочем, ФИФА приняла решение продлить его действие еще на сезон. Теперь иностранные футболисты и тренеры украинских клубов могут найти себе временную команду на год в одностороннем порядке.

Нововведение в правиле ФИФА

О своем желании приостановить контракт они должны сообщить клубу до 1 июля 2023 года. Правда, теперь правило будет иметь некоторые ограничения, которых не было в прошлом году:

правилом смогут воспользоваться игроки и тренеры, подписавшие контракт с украинским или российским клубом не позднее 7 марта 2022 года

игроки и тренеры, подписавшие или пролонгировавшие договор после вышеуказанной даты, не смогут воспользоваться правилом ФИФА

эти игроки и тренеры не смогут использовать правило для того, чтобы перейти в другой клуб Украины или России

если игрок или тренер задействуют это правило и подпишут контракт с другим клубом, они не смогут быть объектом для трансфера или аренды в течение сезона

Пример. Перед сезоном 2022-2023 вингер Шахтера Тете в одностороннем порядке приостановил контракт с "горняками" и на год подписал соглашение с Лионом. Впрочем, зимой Олимпик отдал бразильца в аренду в Лестер, хотя Тете имеет постоянный контракт с Шахтером, а не Лионом. Теперь же у условного Лиона не будет права зарабатывать на легионерах из УПЛ или России.

Шахтер против ФИФА

Напомним, что Шахтер судился с ФИФА по этому правилу. Из-за него "горняки" потеряли более десяти ведущих легионеров летом или были вынуждены продавать их по крайне заниженным ценам.

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Кроме того, в следующем сезоне Шахтер бесплатно потеряет Тете, Манора Соломона и Витао, если они не подпишут новые контракты с дончанами. У всех этих игроков завершатся договоры с "горняками" и те банально не могут продать своих бывших лидеров.

Дончане требовали от ФИФА компенсацию в размере 50 миллионов евро из-за этого дискриминационного правила. Клуб даже подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но проиграл ее. Теперь "горняки" должны обжаловать решение в гражданском суде Швейцарии.