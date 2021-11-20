Перед дебютом во главе Дженоа: правила жизни Андрея Шевченко
Источник:24 канал
О взглядах на жизнь Андрея Шевченко известно не так уж много. Прочитав автобиографическую книгу легендарного футболиста, мы узнали немало деталей его жизни от него самого.
Дороги таки привели в Геную
В далеком 1999-м году Андрей Шевченко как-то решил отказаться от помощи друзей по Милану, которые обычно подвозили его на тренировку в загородную тренировочную базу команды. Сел за руль и впервые поехал туда сам. Уже в пути получил звонок от Резо Чохонелидзе. Футбольного функционера, который тогда помогал футболисту адаптироваться к жизни в новой стране.
– Андрей, ты ведь приедешь?
– Да, Резо.
– Прочти мне самый первый указатель, который попадется на глаза, пожалуйста.
– Ладно. Тут большая зеленая стрелка, над ней что-то написано.
– Что, Андрей?
– Генуя.
Запала тишина (отрывок из книги Андрея Шевченко и Алессандро Альчато "Благородная сила. Моя жизнь. Мой футбол")
Через 22 года футболисту таки суждено было оказаться в Генуе.
На тренировку Шевченко, хоть и опоздал, все же попал. К счастью, до Генуи он тогда не доехал, а встретил по дороге лишь указатель в сторону портового города. Через 22 года легендарному футболисту все-таки было суждено оказаться в Генуе, где он в составе тамошнего Дженоа начнет клубную тренерскую карьеру.
В книге Шевченко, написанной в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато, немало душевных историй, которые до этого были неизвестными. Спойлерить, конечно, не будем. Но взамен мы собрали немного порций взглядов легендарного футболиста, о которых он рассказал в своей книге. Некоторые из них – вполне в духе модного ныне нон-фикшна. А некоторые – просто интересные жизненные наблюдения.
Андрей Шевченко / Фото Getty Images
"Мне не везло"
- Каждый отвечает за свой выбор самостоятельно.
- Я выпускал пар, ударяя мяч, а не людей.
- В группе никто не дает друг другу упасть духом. Все набираются храбрости. И, хоть на миг, плохие снова становятся добрыми. А добрые остаются добрыми.
- Вырасти – значит сообразить, где скрыта кнопка reset.
- Я выстроил перед собой путь, камешек за камешком, впоследствии выстелив его асфальтом, гол за голом. Потому что в начале это была самая обычная грунтовка.
- Мне не везло. Никогда. Ибо на талант должны полагаться те, кто не готовится, как следует. Потому что это бумажный меч для последнего решающего боя.
- Я женился, играя в гольф.
Андрей Шевченко – большой поклонник гольфа / Фото Getty Images
В Украине я играл, не придерживаясь никаких схем, но в Италии все было иначе.
Меня всегда побуждал идти вперед соревновательный дух, не покидая меня ни на миг, каким бы видом спорта я не занимался.
У меня никогда не было уполномоченного лица по спортивным вопросам, ведь мне нравилось вести переговоры о моем будущем с клубом лично, без посредников. Глядя в глаза собеседнику, не через третьих лиц.
Меня никогда не охватывает паника: при крайне сложных обстоятельствах я повышаю уровень концентрации.
В отцовстве есть замечательная вещь: надо полагаться на потребности нового существа, а не свои собственные, как раньше. Начинаешь жить, отталкиваясь от совершенно другого отправного пункта.
Я всегда был терпелив к боли. Получал травмы, даже не замечая этого.
Любовь – это ответить один одному "да", всей душой этого стремясь, пока не воплотится в жизнь, а то, как все происходит – это уже мелочи.
Андрей Шевченко с женой Кристен Пазик / Фото Getty Images
"Неудача – это избегать что-либо делать"
В моей профессиональной жизни случались взлеты и падения, но в ней никогда не было места для страха неудачи.
Марко Матерацци пытался меня спровоцировать, запугивая, говоря гадости о моей челюсти. Впрочем, он понятия не имел, что я разбирался в таких Матерацци, ведь насмотрелся на них еще в подростковом возрасте в Украине.
Я никогда не принадлежал к людям, которые пасут задних перед сложностями.
Я всегда просматривал записи игр, в которых играл, пытаясь понять, где ошибся, и благодаря этому понять, как исправить свои ошибки.
Надо смело идти навстречу тому, что предлагает тебе жизнь.
Неудача – это избегать что-то делать, отказываться от того, чтобы попробовать. А для того, чтобы попробовать, надо справедливо выбирать мгновение.
Я верю в судьбу, и моя была скрыта внутри мяча.