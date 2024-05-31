Аут ногами и безлимитные замены: в футболе планируют ввести пять новых правил

В Нидерландах решили разнообразить самую популярную игру в мире. Местная федерация отправила в ФИФА и ИФАБ пять предложений по новым правилам футбола.

В ближайшее время официальные правила игры в футбол могут претерпеть серьезные изменения. Федерация футбола Нидерландов выдвинула пять интересных предложений по этому вопросу.

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Генеральный секретарь организации Гейс Де Йонг направил идеи в ФИФА, а также ИФАБ, которая занимается формированием правил. Главными предложениями нидерландцев являются следующие пункты:

Введение аутов с помощью ног Во время штрафного удара игрок может делать пас сам себе Количество замен в матче неограниченно Временные удаления на 5-10 минут вместо желтых карточек Чистое игровое время – два тайма по 30 минут с остановкой таймера, когда мяч не в поле

ФИФА и ИФАБ уже ознакомлены с предложениями и изучают каждый из пунктов. Первые два пункта уже тестировались в Нидерландах на юношеском уровне.

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Кроме того, в августе этого года в Эйндховене должен пройти товарищеский турнир Otten Innovation Cup с участием ПСВ. Именно в этом соревновании организаторы планируют применить все пять новых правил от нидерландской федерации футбола.