Процедура ношения маски во время награждения

К пьедесталу почета должны будут идти в масках. Далее им подадут визуальный сигнал, позволяющий их снять.

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После церемонии награждения и прослушивания гимна в честь победителя, для атлетов подадут новый сигнал. Спортсменам придется снова одеть маску для совместного фото.

После этого призеры Олимпийских игр могут снять маски, чтобы сделать индивидуальные или командные фотографии, соблюдая при этом социальную дистанцию с представителями СМИ и другими медалистами.

На Олимпийских играх в Токио была похожая процедура. Однако спортсменам давали только 30 секунд для того, чтобы сделать фото. Само же награждение происходило в масках.

Важно! Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.