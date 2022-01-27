Процедура носіння маски під час нагородження

До п'єдесталу пошани повинні будуть йти в масках. Далі їм подадуть візуальний сигнал, що дозволяє їх зняти.

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Після церемонії нагородження та прослуховування гімну на честь переможця, для атлетів подадуть новий сигнал. Спортсменам доведеться знову одягнути маску для спільного фото.

Після цього призери Олімпійських ігор можуть зняти маски, щоб зробити індивідуальні або командні фотографії, дотримуючись при цьому соціальної дистанції з представниками ЗМІ та іншими медалістами.

На Олімпійських іграх у Токіо була схожа процедура. Однак спортсменам давали тільки 30 секунд задля того, аби зробити фото. Саме ж нагородження відбувалось у масках.

Важливо! Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого.