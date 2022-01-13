Позорный ляп Ла Лиги: на карте трансляторов оккупированный Крым обозначили "российским"

Испанская Ла Лига – одна из топовых лиг мира, а за ее "Эль Класико" между Реалом и Барселоной наблюдают миллионы поклонников футбола со всех уголков планеты. Однако не обошлось без курьезного момента, который касается целостности Украины.

Скандальная ошибка испанцев

На официальном сайте испанской лиги каждый фанат футбола может посмотреть официальных трансляторов Ла Лиги во всех странах мира. Но здесь не обошлось без скандала.

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Напомним, что в Украине официальным транслятором Ла Лиги является MEGOGO. Если выбрать в разделе Украину, то оккупированный Крым нашей стране не принадлежит. Территория подсвечивается только в том случае, если выбрать в категории Россию.

Представители испанского первенства пока никак не прокомментировали этот инцидент.



Ла Лига спутала страны / Скриншот с сайта

Крым все чаще относят к России

В последнее время украинский Крым все чаще показывают "российским". Летом 2021 года было два таких случая.

Даже в онлайн-энциклопедии Википедии отнесли Крым к территории страны-агрессора – России. А в соцсетях официального представительства JBL опубликовали карту Украины не только без Крыма, а еще и без Донбасса.

Недавно французский телеканал France Télévisions тоже отдал оккупированный полуостров российской территории. В то же время временно неконтролируемые правительством части территории Донецкой и Луганской областей французы выделили вообще отдельным цветом.



Украина без Крыма на карте / Скриншот с официального сайта Ла Лиги



Оккупированный Крым отнесли к России / Скриншот с официального сайта Ла Лиги