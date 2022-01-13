Скандальна помилка іспанців

На офіційному сайті іспанської ліги кожен фанат футболу може переглянути офіційних трансляторів Ла Ліги в усіх країнах світу. Але тут не обійшлось без скандалу.

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Нагадаємо, що в Україні офіційним транслятором Ла Ліги є MEGOGO. Якщо обрати у розділі Україну, то окупований Крим нашій країні не належить. Територія підсвічується лише у тому випадку, якщо обрати у категорії Росію.

Представники іспанської першості поки що ніяк не прокоментували цей інцидент.



Ла Ліга сплутала країни / Скриншот із сайту

Крим все частіше відносять до Росії

Останнім часом український Крим все частіше показують "російським". Влітку 2021 року було два таких випадки.

Навіть в онлайн-енциклопедії Вікіпедії віднесли Крим до території країни-агресора – Росії. А у соцмережах офіційного представництва JBL опублікували карту України не лише без Криму, а ще й без Донбасу.

Нещодавно французький телеканал France Télévisions теж віддав окупований півострів російській території. Водночас тимчасово неконтрольовані урядом частини території Донецької та Луганської областей французи виділили взагалі окремим кольором.



Україна без Криму на карті / Скриншот із офіційного сайту Ла Ліги



Окупований Крим віднесли до Росії / Скриншот із офіційного сайту Ла Ліги