Курьез в чемпионате Нидерландов

ПСВ уже на 22-й минуте размочил нули на табло. Однако гол был забит не без помощи обороны Зволле.

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Защитник Зволле Юта Накаяма под прессингом решил отдать передачу на своего голкипера Ксавье Мус. Но страж ворот не сумел остановить передачу и пропустил мяч в собственную сетку ворот. Курьезный автогол удался гостям.

После этого хозяева еще трижды огорчали вратаря Зволле. Гости ответили лишь двумя точными ударами. В итоге – 4:2 победа ПСВ.

После победы ПСВ с 71 очком идет на 2 месте. Зволле располагается на 13 позиции, в его активе 35 пунктов. Клубам осталось провести только один тур в чемпионате Нидерландов.

ПСВ – Зволле видеообзор (момент автогола с 3:27)