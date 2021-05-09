Лучший гол сезона

Матч между середняком Ла Лиги Кадисом и аутсайдером Уэской был не слишком зрелищный. Однако гол гостей заслуживает миллионных просмотров футбольных болельщиков.

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При счете 1:0 в пользу хозяев был забит настоящий шедевр во встрече. Нападающий Уэски Рафа Мир в компенсированное к первому тайму время отметился красивым голом с дальней дистанции.

Форвард увидел, что голкипер Кадиса несколько вышел с линии ворот и решился на дальний удар. Мяч залетел за воротничок вратарю с 30 метров.

23-летний футболист проводит хороший сезон в Ла Лиге. В футболке Уэски Мир провел 36 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 16 голов и отдал один ассист.

Его арендное соглашение с испанским клубом рассчитано до конца июня 2021 года. После чего футболист вернется в английский Вулверхэмптон.

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