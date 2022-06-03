Пожинайте плоды своего людоедства, – Саладуха о новых спортивных санкциях против россиян

Россию лишили права на проведение чемпионата Европы-2023 по художественной гимнастике. Турнир должен был состояться в Москве в мае следующего года.

Саладуха: Это заслуженное наказание за все преступления, совершенные их диктатором

Народная депутат Ольга Саладуха и бывшая легкоатлетка отреагировала на лишение России права принять чемпионат мира по художественной гимнастике в 2023 году. Она подчеркнула, что это заслуженное наказание для россиян.

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Это заслуженное наказание за все преступления, совершенные их диктатором. Многие годы спортсмены РФ помогали формировать его культ, затем ему поклонялись, наконец, активно включились в пропаганду войны как главной идеи современной России. Теперь пожинайте плоды своего людоедства. Напомню, что это лишь эпизод в целом ряде аналогичных решений международных спортивных организаций,

– написала Саладуха.

"А еще успешно действует бан на участие в соревнованиях под флагом РФ и Белоруссии на других спортивных площадках мира.

Спортивные санкции беспрецедентны. Но беспрецедентно жестоки и действия агрессора на нашей земле. И они заставляют нас требовать большего – полного очищения международных спортивных организаций от россиян. Здесь мы не отступим, ведь с абсолютным злом не может быть компромиссов", – добавила бывшая спортсменка.

Русских и белорусов отстранили от соревнований

Первоначально соревнование должно было принять Москва в мае 2023 года, но из-за того, что европейские санкции препятствуют выполнению контрактных обязательств, турнир оттуда забрали.

Прием заявок на проведение ЧЕ-2023 будет осуществляться до 24 июня 2022 года.

Исполнительный комитет European Gymnastics принял решение объявить о приеме новых заявок на организацию чемпионата. В начале марта 2022 года в результате полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси в феврале 2022 года российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Ольга Саладуха: что известно