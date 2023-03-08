"Украинские женщины – невероятная сила": Усик поздравил соотечественниц с 8 марта

Чемпион мира по боксу записал обращение к украинкам в честь праздника. Александр готовится к важнейшему бою в своей карьере.

Сегодня в Украине и в мире отмечается Международный женский день. Этот праздник появился в начале прошлого века и нес в себе смысл борьбы женщин за равные права.

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Несмотря на споры о праздновании этой даты, многие украинцы продолжают приветствовать женщин с 8 марта. Не исключением стал и боксер Александр Усик, который в инстаграм поздравил представительниц противоположного пола с праздником.

Дорогие женщины. Хочу поздравить вас с 8 марта. Желаю вам любви, радости, улыбки и женского счастья. Украинские женщины – это невероятная сила. Вы рождаете воинов, вы воспитываете Героев. Ради таких женщин можно идти на край света. Дорогие девушки и женщины. С 8 марта! Любви вам и победы,

– заявил боксер.

Напомним, что Александр готовится к возможному бою за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Впрочем, пока стороны далеки от согласования договора из-за завышенных финансовых требований "Цыганского короля".

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