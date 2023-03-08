Сегодня в Украине и в мире отмечается Международный женский день. Этот праздник появился в начале прошлого века и нес в себе смысл борьбы женщин за равные права.
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Несмотря на споры о праздновании этой даты, многие украинцы продолжают приветствовать женщин с 8 марта. Не исключением стал и боксер Александр Усик, который в инстаграм поздравил представительниц противоположного пола с праздником.
Дорогие женщины. Хочу поздравить вас с 8 марта. Желаю вам любви, радости, улыбки и женского счастья. Украинские женщины – это невероятная сила. Вы рождаете воинов, вы воспитываете Героев. Ради таких женщин можно идти на край света. Дорогие девушки и женщины. С 8 марта! Любви вам и победы,
– заявил боксер.
Напомним, что Александр готовится к возможному бою за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри. Впрочем, пока стороны далеки от согласования договора из-за завышенных финансовых требований "Цыганского короля".
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Когда сойдутся Усик и Фьюри
- Напомним, что в августе прошлого года украинец во второй раз победил Энтони Джошуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого Фьюри, которому принадлежит пояс WBC, решил поискать нового соперника на 3 декабря. Сначала он вызвал на сражение Джошуа, но тот не подписал контракт.
- Выбор пал на Чисору, которого "Цыганский король" победил в десятом раунде.
- Ожидается, что Усик и Фьюри должны встретиться в конце апреля 2023 года, скорее всего, 29-го.
- Оба боксера еще не проигрывали в своей карьере: украинец победил во всех 20 поединках, Фьюри выиграл 32 боя при одной ничьей.
- Если же бой с Тайсоном вырвется, то команда Усика будет организовывать ему обязательную защиту против Даниэля Дюбуа.