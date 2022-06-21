Соединит тренерскую деятельность с военной службой: Вернидуб официально возглавил Кривбасс

Юрий Вернидуб официально назначен главным тренером Кривбасса. Специалист будет совмещать тренерскую деятельность с военной службой.

Специалист не отказывается от своих воинских обязанностей

Вернидуб в первые дни полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного он переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.

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Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде.

– указано в официальном письме от Министерства обороны в адрес клуба.

С 56-летним украинцем был подписан контракт на 3 года.

В его тренерский штаб вошли Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, тренер-аналитик Валерий Михайленко. Тренером вратарей остается Тарас Гребенюк.

Кроме основных обязанностей, специалист будет помогать клубу в его активной волонтерской деятельности.

Тренерская карьера Вернидуба