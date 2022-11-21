Европейские команды не будут играть с повязками OneLove: причины решения

Европейские сборные отказались играть с повязками OneLove на ЧМ-2022 в Катаре. Франция, Англия, Германия, Нидерланды и еще 3 европейских сборных планировали, что повязки их капитанов будут в таком формате.

Эти 7 сборных опубликовали совместное заявление, где мотивировали свое решение. Они сообщили, что FIFA четко сказала, что наложит спортивные санкции на игроков с такими повязками. То есть, они сразу же будут играть с желтой карточкой. Понятно, что еще один "горчичник" приведет к удалению.

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Повязки OneLove

Повязки многие восприняли как символический протест против законов страны-хозяина чемпионата мира по футболу Катара, где гомосексуализм является незаконным.

Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, когда они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая желтые карточки, поэтому мы попросили капитанов не пытаться носить нарукавные повязки во время игр чемпионата мира по футболу.

– заявили федерации.

Приоритет для сборных – победы

В заявлении нидерландской федерации говорится, что для национальных сборных на турнире приоритетом являются победы в матчах. Там не хотят, чтобы капитан начинал поединок с желтой карточки.

Решение, принятое в понедельник, показывает политическую ситуацию вокруг первого чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке. После того, как в 2010 году Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу, годами критиковали его отношение к низкооплачиваемым трудовым мигрантам, а также криминализации ЛГБТ.