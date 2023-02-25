Тренер Челси получает угрозы от фанатов после провалов: болельщики желали смерти его детям

Лондонское Челси проводит ужасающий сезон в АПЛ. После 24 туров "аристократы" замыкают десятку в турнирной таблице, имея в своем активе 31 балл.

47-летний специалист с сентября 2022 года возглавляет лондонский клуб. Однако даже смена тренера не исправила плачевную ситуацию для "Челси". Потраченные более 600 миллионов на трансферы тоже не помогли улучшить ситуацию в турнирной таблице.

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Поттер: Я хотел бы попросить вас спросить мою семью, как изменилась наша жизнь

Команда Грэма Поттера уже пять матчей подряд не побеждает. В последний раз "синие" завоевали три очка 15 января 2023 года, когда "аристократы" дома переиграли Кристал Пелес 1:0.

После столь неудачных выступлений всю вину фанаты Челси свесили на главного тренера команды. Поттер рассказал, что дошло даже до того, что ему на электронный ящик приходили угрозы, связанные с его родными.

Я хочу добиться успеха здесь. Это чушь, что меня это не волнует. У людей создалось впечатление, что мне безразлично, и мой ответ таков: "На чем это основано? Из чего вы так решили? Я хотел бы попросить вас спросить мою семью, как изменилась наша жизнь. Это совсем не было приятно. На электронную почту мне поступали письма, в которых желали моей смерти, смерти моим детям. Очевидно, что это не очень приятно",

– сказал Поттер.

Напомним, что у Поттера контракт с лондонцами до конца июня 2027 года. Во главе команда уже провела 25 матчей.

Раньше болельщики Челси даже обращались к Мудрику. По мнению фанатов "аристократов", у Михаила нет будущего в клубе, пока командой руководит Поттер. Вроде бы этот наставник не даст украинцу использовать его сильные качества – скорость и дриблинг.

26 февраля Челси сыграет на выезде против Тоттенхэма, занимающего четвертое место в таблице АПЛ. Начало встречи в 15.30.