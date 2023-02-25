47-річний фахівець із вересня 2022 року очолює лондонський клуб. Однак навіть зміна тренера не виправила плачевну ситуацію для Челсі. Витрачені понад 600 мільйонів на трансфери теж не допомогли одразу покращити ситуацію у турнірній таблиці.

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Поттер: Я хотів би попросити вас запитати мою сім'ю, як змінилося наше життя

Команда Грема Поттера вже п'ять матчів поспіль не перемагає. Востаннє "сині" здобували три очки 15 січня 2023 року, коли "аристократи" вдома переграли Крістал Пелес 1:0.

Після таких невдалих виступів усю провину фанати Челсі звісили на головного тренера команди. Поттер розповів, що дійшло навіть до того, що йому на електронну скриньку приходили погрози, які пов'язані з його рідними.

Я хочу досягти успіху тут. Це нісенітниця, що мене це не хвилює. У людей склалося враження, що мені байдуже, і моя відповідь така: "На чому це засновано? З чого ви так вирішили? Я хотів би попросити вас запитати мою сім'ю, як змінилося наше життя. Це зовсім не було приємно. На електронну пошту мені надходили листи, в яких бажали моєї смерті, смерті моїм дітям. Очевидно, що це не дуже приємно",

– сказав Поттер.

Нагадаємо, що Поттер має контракт із лондонцями до кінця червня 2027 року. На його чолі команда вже провела 25 матчів.

Раніше уболівальники Челсі навіть звертались до Мудрика. На думку фанатів "аристократів", у Михайла немає майбутнього у клубі, поки командою керує Поттер. Начебто цей наставник не дасть українцю використати його сильні якості – швидкість та дриблінг.

До слова. 26 лютого Челсі зіграє на виїзді проти Тоттенхема, який посідає четверте місце у таблиці АПЛ. Початок зустрічі о 15:30.