Потеряла сознание и упала на корт: на Australian Open случился неприятный эпизод во время матча

Во время матча первого круга Australian Open произошел неприятный инцидент. В один момент, девушка, которая подавала мячи, потеряла сознание и упала на корт.

Это произошло в первом сете матча между аргентинцем Федерико Дельбонисом и испанцем Педро Мартинес-Портеро. На тай-брейке во время короткой паузы неожиданно потеряла сознание девушка, которая подавала мячи.

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Оба теннисиста сразу бросились ей на помощь, позвав и медиков.

Через некоторое время девушка пришла в себя и самостоятельно покинула корт.

Вероятной причиной этого могла стать жара, царящая в Мельбурне. В Австралии в эти дни зафиксировали температурные рекорды.