Потеряла сознание и упала на корт: на Australian Open случился неприятный эпизод во время матча
18 января 2022 , 19:59Читати новину українською
Источник:24 канал
Во время матча первого круга Australian Open произошел неприятный инцидент. В один момент, девушка, которая подавала мячи, потеряла сознание и упала на корт.
Это произошло в первом сете матча между аргентинцем Федерико Дельбонисом и испанцем Педро Мартинес-Портеро. На тай-брейке во время короткой паузы неожиданно потеряла сознание девушка, которая подавала мячи.
К теме "Будто миллион градусов": Австралия страдает от рекордной жары впервые за 60 лет
Оба теннисиста сразу бросились ей на помощь, позвав и медиков.
Через некоторое время девушка пришла в себя и самостоятельно покинула корт.
Вероятной причиной этого могла стать жара, царящая в Мельбурне. В Австралии в эти дни зафиксировали температурные рекорды.