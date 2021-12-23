Потерял сознание во время матча: Швед пострадал после столкновения с вратарем

Вингер Мехелена украинец Марьян Швед пострадал во время поединка 1/4 финала Кубка Бельгии против Эйпена. Футболист провел на поле всего 5 минут.

Жуткое столкновение

Украинец вышел на поле на 71-й минуте матча. Однако на 76-й тренер Мехелена заменил Шведа.

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Все из-за жуткого инцидента, когда Марьян столкнулся с голкипером Эйпена. После этого украинец потерял сознание. Отмечается, что Швед получил травмы головы и ребер.

Видео эпизода доступно по ссылке.

Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине и не двигался. Затем его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя. Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам,

– рассказал наставник Мехелена Воутер Вранкен.