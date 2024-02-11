Украинский боец вспомнил легендарную фразу Усика после триумфа в UFC: эффектное видео

Украинский боец Игорь Потера провел свой дебютный поединок в среднем весе. Украинец выступил на UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе.

Соперником украинского бойца UFC был 33-летний Роберт Бричек из Польши. Уже в 3-м раунде Игорь Потера отправил соперника в нокдаун, из которого поляку получилось выйти и продолжить поединок, пишет 24 Канал.

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Победа украинца по единогласному решению судей

Потеря и Бычек провели весь путь на турнире в Лас-Вегасе, а победителя поединка определили только рефери. Судейские записки единогласно отдали победу украинцу – дважды по 30:27 и один судья насчитал 29:28 в пользу Игоря.

Потеря триумфально дебютировал в новом для себя дивизионе.

Видео с боя Потеря – Бричек

Вспомнил Усика и заговорил о чемпионстве UFC

Во время интервью после боя Потеря ответил на вопросы о самочувствии. Игорь вспомнил уже легендарную фразу боксера Александра Усика и улыбнулся.

Я чувствую, Я очень чувствую,

– ответил триумфатор боя в Лас-Вегасе.

Видео комментария Потери после победы в Лас-Вегасе

Также в комментарии украинский боец заговорил о чемпионских амбициях и планах. Потеря обратился к чемпиону. Игорь показал на свои кулаки, назвав их самым опасным оружием в мире смешанных единоборств.

Украинские катапульты. Итак, ребята, я молодой, я голодный, я красивый и красивый, и никто не может победить меня в этой весовой категории. Потому что меня зовут Игорь "The Duelist" Потеря. Я парень из Украины. Я верю в Бога. И однажды я стану чемпионом UFC в среднем весе. Спасибо,

– заявил Потеря.