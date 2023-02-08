Потери увеличатся минимум до 70 миллионов евро: Шахтер в затруднительной ситуации из-за правила ФИФА

Донецкий Шахтер продолжает говорить об их недовольстве по поводу правила ФИФА, касающегося легионеров. "Горняки" рискуют потерять сумасшедшую сумму.

После начала полномасштабной войны России против Украины Шахтер покинул ряд легионеров даром, поскольку иностранцы воспользовались специальным правилом ФИФА. "Горняки" требуют от мировой организации хоть какой-то помощи.

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Несправедливость по отношению к украинским клубам

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, какие проблемы ждут "горняков" из-за специального правила ФИФА в отношении легионеров. Мировая организация пока дожной помощи украинскому коллективу так и не предложила.

Если все продолжится так же, наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков станут свободными агентами. Мы инвестировали деньги, купили этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции, с другой – мне еще нужно выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих игроков. ФИФА даже не написала нам, чтобы сказать: "Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны деньги, и как-то решим ситуацию",

– рассказал Палкин.

Легионеры, которые бесплатно покинули Шахтер