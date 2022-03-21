Посвятил медаль Украине: итальянский атлет ярко поддержал украинцев на чемпионате мира

Итальянский спортсмен Джанмарко Тамбери завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Сербии. Свою же медаль он посвятил Украине.

На Олимпиаде-2020 итальянец завоевал "золото" в прыжках в высоту. В Белграде он закончил соревнование с бронзовой наградой, разделенной с новозеландцем Гемишем Керром, сообщает 24 канал.

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Однако перед своим выступлением он запомнился яркой поддержкой Украины. Во время оглашения участников итальянец вышел в сине-желтой маске.

На правой руке итальянского атлета были написаны две фамилии украинских спортсменов: Богдан

Бондаренко и Андрей Проценко. Раньше они не раз соревновались на международной арене.

Из-за полномасштабной войны они не приехали на соревнования.

Бронза была целью, взять медаль в контексте высокого уровня соперников стоит больше, чем победа с посредственным показателем. Я доволен, это был большой вызов, мы забрали домой мировую бронзу,

– прокомментировал свое призовое место Тамбери.

Также он добавил, что посвящает эту медаль дружбе Украины и Италии. Флаги обоих кран он нанес на свои плечи.