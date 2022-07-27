Михаил Мудрик забил гол в ворота Аякса в первом тайме. Подхватив мяч еще на своей половине поля, он по флангу сумел убежать от соперника, а уже в штрафной не менее эффектно пробить мимо голкипера.

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Но удержать победу "горнякам" не удалось. После этого они пропустили трижды и проиграли в товарищеском матче 3:1.

Посвящение голу

После игры Михаил Мудрик рассказал, кому посвящает забитый гол.

"Посвящаю гол всем защитникам Украины, ведь они заслуживают этого как никто другой. Если мой гол и эта игра вызвала у наших защитников и всех украинцев положительные эмоции, то мы все делаем правильно и на правдивом пути. Также посвящаю гол своим родителям, которых давно не видел, и любимому коту", – рассказал Михаил Мудрик.

Игрок рассказал, что не виделся с родными уже полгода.

Стоит отметить, что на этот матч игроки Шахтера вышли в футболках, где на спине вместо фамилий были названия сильно пострадавших от войны городов. Мудрику выпало играть с надписью "Николаев" на спине.

"Хочу сказать, что сейчас имею одну ассоциацию: за каждый город переживаешь, будь то Киев, Николаев или Одесса. Это все – Украина и наши люди", – рассказал футболист.

Видео гола Мудрика и обзор матча Аякс – Шахтер