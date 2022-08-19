Поругался с тренером: инсайдер назвал возможную причину ухода Малиновского из Аталанты

19 августа 2022 , 11:55
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Источник:

твиттер Микеле Кришителло

СМИ активно обсуждают возможный уход Руслана Малиновского из Аталанты. Теперь стала известна возможная причина, по которой хавбек решил сменить клуб.

Малиновский конфликт с главным тренером

Главный директор канала Sportitalia Микеле Кришителло сообщил, что у хавбека Аталанты Руслана Малиновского был конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Ссора между ними произошла в конце спарринга с Ньюкаслом, состоявшемся 29 июля.

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Отмечается, что Аталанта хотела бы сохранить 29-летнего украинца, несмотря на то, что агент уже разведывает возможности на трансферном рынке.

Недавно в СМИ сообщили, что Марсель стремится подписать украинца. По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб уже на продвинутой стадии переговоров с Аталантой. Ожидается, что по соглашению в обратном направлении отправится Ченгиз Ундер.

Ранее также сообщалось, что украинцем интересуются клубы АПЛ: Ноттингем Форест и Тоттенхэм.

Успехи Малиновского в Аталанте

  • Малиновский выступает в составе Аталанты с 2019 года. Сумма трансфера составила 13,7 миллиона евро. Контракт Руслана с бергамовским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
  • Украинец сыграл в футболке итальянского клуба 128 матчей, где забил 32 гола и отдал 25 ассистам.
  • А в сезоне-2020/2021 хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата Италии, отдав 12 результативных передач.
Автор: Дарина Жданович