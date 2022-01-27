Поступили "по-скотски", – Суркис раскритиковал руководство УАФ из-за отставки Шевченко

Увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины сразу после Евро-2020 стало для многих поклонников футбола большой неожиданностью. Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился мыслями относительно этой ситуации.

Суркис встал на сторону Шевченко

Суркис раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола за то, как попрощались с бывшим главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Он подчеркнул, что с экс-наставником национальной команды поступили неправильно.

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С Шевченко поступили, я бы мягко сказал, неправильно. Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно",

– подчеркнул Суркис.

Президент Динамо отметил, что не верит в то, что с тренером просто не смогли связаться вовремя.

"Мне, человеку, который подписал тысячи контрактов с футболистами, тренерами за эти 20 лет, я же знаю, что если хотят оставить — то оставят. И вы это прекрасно понимаете. Кому-то месседж какой-то отправили", – сказал олигарх.

Он добавил, что так поступать с выдающимся футболистом и человеком нельзя.

Тренерская карьера Шевченко