Построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие, – Зеленский на встрече с олимпийцами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с призерами Олимпийских игр в Токио-2020. На этом турнире наши спортсмены завоевали 19 медалей.

Во время встречи Зеленский поблагодарил спортсменов за их выступление на Олимпиаде. А также пообещал создать необходимую спортивную инфраструктуру.

Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов,

– заявил глава государства.

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Еще один вопрос, который обсудили на встрече Зеленского со спортсменами – создание условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.

Не обошел стороной Зеленский и свою давнюю мечту – проведение в Украине Олимпийских игр.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет в наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", – отметил Владимир Зеленский.

Стоит добавить, что все спортсмены, которые получили награды на Олимпиаде-2020, были награждены орденами и в Украине. Среди мужчин высшие награды получили Жан Беленюк, Станислав Горуна и Александр Хижняк – орден "За заслуги" I степени. Среди женщин – Елена Старикова получила орден княгини Ольги I степени. Ордена и почетные звания получили и тренеры спортсменов.