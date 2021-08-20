Пострадал чемпион: украинец Вакулко забил в Лиге чемпионов
Источник:24 канал
Рига 19 августа принимала Линкольн Ред Импс в первом матче плей-офф Лиги конференций. Украинец Юрий Вакулко стал автором единственного гола хозяев.
Вакулко спаситель Риги
Украинский хавбек начал матч на скамейке для запасных. Первый тайм команды завершили с "сухими" нулями на табло.
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Юрий Вакулко появился на поле на 58-й минуте, а уже через три минуты записал свою фамилию на табло. Хавбек открыл счет во встрече и вывел Ригу вперед.
- Для Вакулко этот матч стал уже 5-м в этом сезон в Лиге конференций. В его активе 2 гола и один ассист Также провел одну игру в чемпионате Латвии.
Однако удержать минимальную победу хозяевам не удалось. Чемпион Гибралтара благодаря удару Карралеро сравнял цифры на табло и поставил точку в матче.
В итоге – 1:1 результативная ничья. Ответный Матч между командами состоится 26 августа в Гибралтаре.
- Вакулко выступает за Ригу с середины июля 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента.
- Контракт украинца рассчитан до конца декабря 2021 года.