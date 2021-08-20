Вакулко рятівник Риги
Український хавбек розпочав матч на лавці для запасних. Перший тайм команди завершили із "сухими" нулями на табло.
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Юрій Вакулко з'явився на полі на полі на 58-й хвилині, а вже через три хвилини записав своє прізвище на табло. Хавбек відкрив рахунок у зустрічі та вивів Ригу вперед.
- Для Вакулка цей матч став вже 5-м у цьому сезон в Лізі Конференцій. У його активі 2 голи та один асист Також провів одну гру у чемпіонаті Латвії.
Однак втримати мінімальну перемогу господарям не вдалось. Чемпіон Гібралтару завдяки удару Карралеро зрівняв цифри на табло та поставив крапку у матчі.
У підсумку – 1:1 результативна нічия. Матч-відповідь між командами відбудеться 26 серпня у Гібралтарі.
- Вакулко виступає за Ригу із середини липня 2021 року, перейшовши у команду на правах вільного агента.
- Контракт українця розрахований до кінця грудня 2021 року.