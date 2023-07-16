В Лос-Анджелесе, на арене The Cosmopolitan, состоялся поединок между бывшим чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктором Постолом и Элвисом Родригесом. 39-летний украинский боксер противостоял 27-летнему доминиканцу, пишет 24 Канал.

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Третье подряд поражение Постола

Стартовые минуты поединка прошли в спокойном темпе. Соперники присматривались друг к другу и обменивались джебами. В конце второго раунда доминиканец получил от Виктора несколько неприятных ударов.

Однако постепенно Родригес прибрал инициативу в свои руки. В третьем раунде доминиканец впервые качнул Постола. В ответ Родригес получил от Виктора удар по корпусу и апперкот в голову.

Впрочем, возраст экс-чемпиона мира сказался. Виктор не успевал реагировать на удары доминиканца. Как результат, в 5-м раунде у Постола появилась гематома у правого глаза.

В конце 6-го раунда Виктор пропустил правый боковой и оказался в нокдауне. В начале 7-й трехминутки украинский ветеран пропустил еще несколько мощных ударов и рефери остановил поединок.

Видео нокаута

В итоге Элвис Родригес победил Виктора Постола техническим нокаутом в 7-й раунде. Проигрышная серия украинского экс-чемпиона мира достигла трех поединков.

Напомним, что Виктор Постол был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии WBC в 2015 – 2016 годах. На профессиональном ринге уроженец Киевской области выступает с 2007 года. На его счету 31 победа (12 – нокаутом) и 5 поражений.

Видеообзор боя Постол – Родригес