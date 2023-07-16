У Лос-Анджелесі, на арені The Cosmopolitan, відбувся поєдинок між колишнім чемпіоном світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктором Постолом та Елвісом Родрігесом. 39-річний український боксер протистояв 27-річному домініканцю, пише 24 Канал.
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Третя поспіль поразка Постола
Стартові хвилини поєдинку пройшли в спокійному темпі. Суперники придивлялися один до одного та обмінювалися джебами. Наприкінці другого раунду домініканець отримав від Віктора кілька неприємних ударів.
Проте поступово Родрігес прибрав ініціативу до своїх рук. У третьому раунді домініканець вперше хитнув Постола. У відповідь Родрігес отримав від Віктора удар по корпусу та аперкот у голову.
Втім, вік ексчемпіона світу дався взнаки. Віктор не встигав реагувати на удари домініканця. Як результат, у 5-му раунді у Постола з'явилася гематома біля правого ока.
Наприкінці 6-го раунду Віктор пропустив правий боковий та опинився у нокдауні. На початку 7-ї трихвилинки український ветеран пропустив ще кілька потужних ударів і рефері зупинив поєдинок.
Відео нокауту
У підсумку Елвіс Родрігес переміг Віктора Постола технічним нокаутом у 7-раунді. Програшна серія українського ексчемпіона світу досягла 3 поєдинків.
Відеоогляд бою Постол – Родрігес