Федерації сквошу України вдалося поспілкуватися з Ашуром-старшим, Хішамом, поки Рамі тренував учасників кемпу, навчаючи їх своїм секретним фішкам та прийомам.

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Шлях до світового визнання

– Хішам, чи були ви ментором для свого брата? Що Вас мотивує навчати сквошу інших?

– Так, я навчав Рамі ще з дитинства. Тепер я щасливий бути підтримкою та наставником свого брата під час змагань. Ми близькі по духу, бо рідні й любимо сквош однаково. Нас приваблює процес гри й можливість перемагати, бути спритними та сильними духом.

Є дві причини, чому мені подобається тренувати. Перша – я люблю віддавати енергію, у мене є лідерські навички і я з легкістю можу впливати на людей, мотивувати їх та надихати. І друга – я люблю сквош.

– Як ментор, як ви вважаєте: завдяки чому Рамі вдалося стати триразовим чемпіоном світу?

– Мій брат загалом дуже рішуча і відповідальна людина. Якщо він запланував щось, обов’язково це виконає. Рамі також дуже витривалий як психологічно, так і фізично, суперсильний ментально.

Навіть коли в певний момент він програє з дуже великим розривом, може зібратися і виграти матч. Це не всім під силу. Рамі багато тренується, не зупиняючись, досягає мети й не втомлюється, тому що отримує задоволення від постійного росту та роботи над собою. Він дуже дисциплінований, на відміну від мене (сміється).

– Нам відомо, що ви, Хішам, винайшли легендарний удар "Мізукі". Чи використовують його тепер ваші суперники під час гри?

– Я б не хотів, щоб це відбувалось, якщо чесно (посміхається). Деякі гравці повторюють мій удар "Мізукі", хоча не у всіх виходить. Багато з них тегають мене у соціальних мережах, щоб я оцінив.

Ви знаєте, цей удар неможливо постійно використовувати, він особливий. Мені пощастило, що я його винайшов. Суперники та глядачі часто чекають моменту, коли я його виконаю, проте він завжди залишається для найбільш влучного моменту матчу.

Про сквош-кемп

– Коли у Вас виникла ідея проводити сквош-кемп в Україні, та в яких ще країнах маєте такий формат зустрічі зі своїми послідовниками?

– Ми проводимо сквош-кемпи у різних країнах та містах. Наприклад, у США та Греції. Наразі ми збираємося підкорити Європу. Нам пропонують підтримку заходу в різних куточках світу. Цього року ми вже відвідали Чехію, Грецію.

– Які переваги такого формату тренувань для любителів сквошу?

– Оскільки кемп проходить всього 6-7 днів, для нас важливо за цей час донести до наших учнів, що не завжди потрібно швидше бігати чи показати у грі більше сили. Краще змінити підхід у своїй голові.

Наша мета – пояснити, що потрібно починати мислити по іншому, подивитись на гру іншими очима. Спостерігати за іншими спортсменами, аналізувати, робити висновки та, звісно, тренуватися, а не просто любити сквош, оскільки грати в нього досить складно технічно.

– Чи плануєте в майбутньому на базі сквош-кемпу відкрити Академію сквошу Братів Ашур в Україні?

– Ми дуже хочемо вийти на інший формат тренувань, більш масовий. Ми обговорюємо можливості відкриття Академії в Україні. Подивимося на кількість охочих тренуватися та оцінимо наші сили.

Про перспективи

– Ви з братом вже не вперше відвідуєте Україну. Як Вас зустріло місто? Чи сподобалось вам тут?

– Я дуже люблю Україну, а місто Київ любить нас і завжди нас гарно зустрічає. Нам хочеться частіше повертатися сюди та проводити більше часу за грою та відпочинком.

– Як ви вважаєте, які перспективи є в України вийти на міжнародній рівень у сквоші?

– Рецепт простий для кожної країни. Потрібен намір і систематичні дії, які приведуть до результату – підтримки та популяризації цього виду спорту, а також бажання завзятих гравців, які будуть показувати високі результати на змаганнях.

– Що б Ви хотіли побажати молодим українським сквошистам?

Потрібно любити те, чим вони захоплюються та регулярними тренуваннями доводити відданість спорту. Докладати зусиль, рости, вчитись віддавати, щоб потім отримувати гарні емоції та впевненість у собі. Це допоможе їм стати цілісними особистостями, досягти високих результатів та знайти багато друзів.