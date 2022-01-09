В Италии вручили сатирическую премию Calciobidone ("Золотой унитаз"), которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.

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Российский нападающий занял первое место в номинации Jolly ("посмешище"), получив 53,21% голосов. Он опередил хавбека Ювентуса Адриена Рабьо (22,02%) и футболиста Салернитаны Симеона Нванкво (9,17%).

В главной номинации победил Аарон Рэмзи из Ювентуса, опередив Ведата Мурики из Лацио и Артура Мело из "Юве".

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