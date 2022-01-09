В Италии вручили сатирическую премию Calciobidone ("Золотой унитаз"), которой награждаются худшие игроки итальянской Серии А за календарный год.
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Российский нападающий занял первое место в номинации Jolly ("посмешище"), получив 53,21% голосов. Он опередил хавбека Ювентуса Адриена Рабьо (22,02%) и футболиста Салернитаны Симеона Нванкво (9,17%).
В главной номинации победил Аарон Рэмзи из Ювентуса, опередив Ведата Мурики из Лацио и Артура Мело из "Юве".
Что известно о сезоне Кокорина
- В этом сезоне Кокорин провел пять матчей за Фиорентину, еще четыре – во второй половине прошлого, и ни разу не отличился.
- Кстати, несколько месяцев назад трансфер Кокорина уже был признан худшим в Серии А. Тогда вердикт форварду вынесло известное издание La Gazzetta dello Sport.
- Скандальный форвард "прославился" тем, что со своим другом, игроком Краснодара Павлом Мамаевским, избил чиновника из Минпромторга России Дениса Пака. За это преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.