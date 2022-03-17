Стадіон став "військовим" об'єктом для окупантів

Одним із перших футбольних об'єктів, який постраждав від куль російських окупантів, став стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові. Спершу постраждала лише верхівка однієї з трибун, а після чергового бомбардування арена була зруйнована повністю.

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Жахливі кадри стадіону, який був більше схожий на сміттєзвалище, розлетілись соцмережами. Тепер з'явився знімок арени з висоти пташиного польоту. Як видно на фото, посеред газону є величезна яма, також повністю зруйнована одна з трибун, пошкоджена інші корпуси стадіону Десни.



Зруйнований стадіон Десни / Фото з твітеру BuckarooBanzai

Дуже сумно, адже 17 березня чернігівська Десна повинна була на цьому стадіоні приймати полтавську Ворсклу. Але плани Володимира Путіна та його клятої армії перетворили життя українців на пекло. Український народ на усе життя запам'ятає ранок 24 лютого.

Відзначимо, що Чернігів став одним із епіцентрів війни в Україні.