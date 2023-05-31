Шевченко и Зинченко посетили лицей на Черниговщине, разрушенный россиянами: чувствительные фото

Звезды украинского футбола решили помочь учебному заведению с восстановлением после оккупации и обстрелов. Игроки посетили Черниговскую область и своими глазами увидели последствия "русского мира".

Во вторник, 30 мая, в Украину прибыли известные личности в мире футбола – Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Целью поездки стала благотворительная платформа UNITED24, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Оба игрока, являющихся послами проекта, встретились с главой государства, а также анонсировали благотворительный поединок в Лондоне. Целью является сбор средств для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области.

На следующий день Шевченко и Зинченко лично отправились в разрушенное заведение в Черниговской области. Он был под оккупацией россиян в течение месяца после начала полномасштабного вторжения.



Фото с разрушенного лицея в Черниговской области / twitter.com/U24_gov_ua

В начале марта лицей попал под обстрел, в результате чего погиб один человек. Укрытие лицея уцелело, там от бомбардировок скрывались сотня людей, треть из которых – дети. Именно на восстановление заведения и уйдут деньги из благотворительного поединка.

К слову, перед этим Андрей Шевченко открыл сбор на восстановление школы в селе Бузова в Киевской области. Среди людей, которые доначат средства, будет разыграна уникальная вышиванка.