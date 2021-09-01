В последний вагон: Барселона официально вернула Гризманна в Атлетико

Еще одна трансферная бомба сезона. Вингер Барселоны Антуан Гризманн вернулся в мадридское Атлетико.

Неожиданная аренда

Барселона продолжает терять лидеров атакующего звена команды. Каталонский клуб в последнюю минуту до закрытия трансферного рынка вернул в Атлетико Антуана Гризманна.

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30-летний атакующий полузащитник будет играть в Мадриде до конца сезона. Однако в арендном соглашении есть возможность пролонгации аренды еще на один год.

В Барселоне сообщили, что мадридский клуб взял на себя обязанность выплачивать зарплату футболисту. А в контракте есть пункт обязательного трансфера Гризманна.

Игрок сборной Франции выступал за Барселону с середины июля 2019 года. Атлетико выручил за Гризманна 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провел за каталонцев 51 поединок, в которых забил 20 голов и отдал 13 ассистов. Также в его пассиве 5 желтых карточек.

В новом сезоне-2021/2022 Антуан успел провести 3 матча за клуб из Каталонии в Ла Лиге. Француз не отметился результативными действиями.

Барселона попала в одну группу Лиги чемпионов с киевским Динамо. Первый поединок состоится 20 октября в Испании. А ответный матч запланирован на 2 ноября.