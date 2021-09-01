Несподівана оренда

Барселона продовжує втрачати лідерів атакувальної ланки команди. Каталонський клуб в останню хвилину до закриття трансферного ринку повернув в Атлетіко Антуана Грізманна.

Читайте також Роналду офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед

30-річний атакувальний півзахисник буде грати у Мадриді до кінця сезону. Однак в орендній угоді є можливість пролонгації оренди ще на один рік.

У Барселоні повідомили, що мадридський клуб взяв на себе обов'язок виплачувати зарплату футболісту. А у контракті є пункт обов'язкового трансферу Грізманна.

Гравець збірної Франції виступав за Барселону із середини липня 2019 року. Атлетіко виручив за Грізманна 120 мільйонів євро.

У минулому сезоні футболіст провів за каталонців 51 поєдинок, у яких забив 20 голів та віддав 13 асистів. Також у його пасиві 5 жовтих карток.

У новому сезоні-2021/2022 Антуан встиг провести 3 матчі за клуб із Каталонії у Ла Лізі. Француз не відзначився результативними діями.

Нагадаємо! Барселона потрапила в одну групу Ліги чемпіонів із київським Динамо. Перший поєдинок відбудеться 20 жовтня в Іспанії. А матч-відповідь запланована на 2 листопада.