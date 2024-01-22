Последний шаг к чемпионству: украинский боксер подерется за титул WBC

Сергей Богачук проведет бой против американца Себастьяна Фундоры. На кону будет стоять полноценный титул WBC в первом среднем весе.

Обладатель пояса WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук может в следующем поединке выиграть полноценный чемпионский титул. Для этого 28-летнему украинскому боксеру необходимо победить американца Себастьяна Фундору.

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Богачук может выиграть титул Джермелла Чарло

Ожидается, что поединок Сепгия Борячука против Себастьяна Фундоры пройдет 23 марта в Лас-Вегасе.

"Вероятнее всего, это будет бой за основной титул чемпиона мира по версии WBC.

Нынешний обладатель титула, американец Джермелл Чарло, оставляет вакантными все чемпионские пояса, в том числе и WBC, так что поборемся с Себастьяном Фундорой за этот титул", – рассказал Богачук.

Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все – нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брендона Адамса.

Себастьян Фундора выиграл 20 поединков, из них 13 досрочно. Еще по одной схватке 25-летнего американца завершились его поражением и ничьей.