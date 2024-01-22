Володар пояса WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук може в наступному поєдинку виграти повноцінний чемпіонський титул. Для цього 28-річному українському боксеру необхідно лише перемогти американця Себастьяна Фундору.
Читайте також Відірвалось сухожилля на руці: чи поїде олімпійська надія України до Парижа
Богачук може виграти титул Джермелла Чарло
Очікується, що поєдинок Сепгія Борячука проти Себастьяна Фундори пройде 23 березня у Лас-Вегасі.
"Найімовірніше це буде бій за основний титул чемпіона світу за версією WBC.
Нинішній володар титулу, американець Джермелл Чарло, залишає вакантними всі чемпіонські пояси, у тому числі й WBC, тож поборемося із Себастьяном Фундорою за цей титул", – розповів Богачук.
Себастьян Фундора ж виграв 20 поєдинків, з них 13 достроково. Ще по одній сутичці 25-річного американця завершилися його поразкою та нічиєю.