Володар пояса WBC Continental Americas у першій середній вазі Сергій Богачук може в наступному поєдинку виграти повноцінний чемпіонський титул. Для цього 28-річному українському боксеру необхідно лише перемогти американця Себастьяна Фундору.

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Богачук може виграти титул Джермелла Чарло

Очікується, що поєдинок Сепгія Борячука проти Себастьяна Фундори пройде 23 березня у Лас-Вегасі.

"Найімовірніше це буде бій за основний титул чемпіона світу за версією WBC.

Нинішній володар титулу, американець Джермелл Чарло, залишає вакантними всі чемпіонські пояси, у тому числі й WBC, тож поборемося із Себастьяном Фундорою за цей титул", – розповів Богачук.

Важливо. Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.

Себастьян Фундора ж виграв 20 поєдинків, з них 13 достроково. Ще по одній сутичці 25-річного американця завершилися його поразкою та нічиєю.