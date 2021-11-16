После выхода на ЧМ-2022: сборная Сербии перевела премиальные в фонд помощи больным детям
Источник:B92
Сборная Сербии неожиданно получила прямую путевку на чемпионат мира-2022. Сербы получили обещанные премиальные за успешное выступление, но сразу же перевели их на благотворительность.
Благотворительный поступок
У национальной команды Сербии большое и доброе сердце. Футболисты сенсационно пробились на чемпионат мира-2022 и отличились вне футбольного поля своим благотворительным поступком.
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Сборная неожиданно обыграла на выезде Португалию (1:2) и оформила прямую путевку в Катар. Сербы заняли первое место в группе А, опередив португальскую команду во главе с Роналду. Соперник заставил плакать Криштиану после завершения матча последнего тура.
Победный гол во встрече забил Александр Митрович. А записал он свою фамилию на табло на последней минуте основного времени. Португалия вынуждена радоваться только выходом в плей-офф.
За успешное выступление триумфаторы получили от президента Сербии премиальные в размере одного миллиона евро. Однако эти заработанные деньги футболисты не оставили себе. Средства были перечислены в фонд помощи больным детям.
- В группе А сербы соперничали с Португалией, Ирландией, Люксербургом и Азербайджаном.
- Напомним, что на чемпионат мира-2022 в Катар вышли уже 11 национальных команд – Германия, Дания, Англия, Швейцария, Бельгия, Бразилия, Франция, Сербия, Испания, Хорватия и Катар – страна-хозяйка.
- Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.