После визита Зеленского на стадион в Кривом Роге выделили 150 миллионов гривен
В Кривом Роге планируют реконструировать НСК "Металлург". Произошло это после того, как его посетил Президент Украины Владимир Зеленский.
На реконструкцию спортивного комплекса "Металлург" в Кривом Роге выделили 150 миллионов гривен. Сделали это депутаты, проголосовав за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
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Средства на реконструкцию взяли, уменьшив на такую сумму расходы бюджета на обслуживание внутреннего долга.
На что должны пойти деньги во время реконструкции спорткомплекса "Металлург"
27 августа Владимир Зеленский посетил Кривой Рог. И побывал в спорткомплексе "Металлург", оставшись недовольным его состоянием. Ведь сейчас комплекс находится в аварийном состоянии, им никто не пользуется.
Зеленский во время посещения стадиона "Металлург" / Фото Офис Президента
После реконструкции на территории будут новые футбольные поля и спортплощадки. В самом помещении здания стадиона обустроят игровые спортзалы, спортзалы для тяжелой атлетики, бокса, фитнеса, каратэ, греко-римской борьбы.
В общем стадион будет вмещать на трибунах почти 16,5 тысячи человек. Глава государства отметил, что необходимо по возможности подкорректировать количество мест, чтобы здесь могло находиться до 30 тысяч зрителей.
- В свое время стадион "Металлург" был домашней ареной для команды "Кривбасс".
- Восстановленный "Кривбасс" (переименованная другая криворожская команда "Горняк") выступает на стадионе "Горняк". Стадион "Металлург" не используется.