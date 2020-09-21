В Кривом Роге планируют реконструировать НСК "Металлург". Произошло это после того, как его посетил Президент Украины Владимир Зеленский.

На реконструкцию спортивного комплекса "Металлург" в Кривом Роге выделили 150 миллионов гривен. Сделали это депутаты, проголосовав за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Средства на реконструкцию взяли, уменьшив на такую ​​сумму расходы бюджета на обслуживание внутреннего долга.

На что должны пойти деньги во время реконструкции спорткомплекса "Металлург"

27 августа Владимир Зеленский посетил Кривой Рог. И побывал в спорткомплексе "Металлург", оставшись недовольным его состоянием. Ведь сейчас комплекс находится в аварийном состоянии, им никто не пользуется.



Зеленский во время посещения стадиона "Металлург" / Фото Офис Президента

После реконструкции на территории будут новые футбольные поля и спортплощадки. В самом помещении здания стадиона обустроят игровые спортзалы, спортзалы для тяжелой атлетики, бокса, фитнеса, каратэ, греко-римской борьбы.

В общем стадион будет вмещать на трибунах почти 16,5 тысячи человек. Глава государства отметил, что необходимо по возможности подкорректировать количество мест, чтобы здесь могло находиться до 30 тысяч зрителей.