После удачного дебюта за Реал: Лунин попал под прицел чемпиона Нидерландов
Источник:Fichajes.net
Андрей Лунин интересует все больше европейских клубов. На этот раз украинский вратарь попал в сферу интересов Аякса.
Новый претендент на Лунина
22-летний вратарь сборной Украины провел свой первый матч за "Реал" в сезоне-2021/2022. Получил похвалу от главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти. Но отсутствие игровой практики заставляет говорить Лунина о переходе в новый клуб.
Следует увидеть Эффектные сейвы в дебютной игре: Реал выпустил яркий ролик, посвященный Лунину
К ряду испанских команд, интересовавшихся Андреем, присоединился нидерландский Аякс. Клуб из Амстердама ищет замену своему голкиперу Андре Онану, который летом перейдет в итальянский Интер.
У Лунина есть действующее соглашение с Реалом, рассчитанное еще до конца июня 2024 года. Поэтому оформить полноценный трансфер будет очень сложно. Нидерландцы не исключают аренду украинца на один или два сезона.
Нидерландский клуб интересуется не только украинцем. В сферу их интересов попал страж ворот Бенфики Одиссеас Влаходимоса.
- Аякс после 18 туров идет вторым в чемпионате страны, имея в своем активе 42 очка.
- Подопечные Эрика тен Гага уступают лидеру ПСВ только один пункт.
Дебют Лунина в этом сезоне
- Андрей Лунин второй раз подряд дебютировал в сезоне за Реал в Кубке Испании. Снова дебют пришелся на игру против Алькояно.
- На этот раз матч сложился удачно для "сливочных". Андрей пропустил всего один гол и помог "Королевскому клубу" победить со счетом 1:3.
- За игру Лунин выдал три сейва и сделал 6 точных передач, а это 26%. Этот поединок стал вторым для Андрея в футболке Реала после его перехода в испанский клуб.
- Карло Анчелотти оценил игру украинца.