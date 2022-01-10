После удачного дебюта за Реал: Лунин попал под прицел чемпиона Нидерландов

Андрей Лунин интересует все больше европейских клубов. На этот раз украинский вратарь попал в сферу интересов Аякса.

Новый претендент на Лунина

22-летний вратарь сборной Украины провел свой первый матч за "Реал" в сезоне-2021/2022. Получил похвалу от главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти. Но отсутствие игровой практики заставляет говорить Лунина о переходе в новый клуб.

Следует увидеть Эффектные сейвы в дебютной игре: Реал выпустил яркий ролик, посвященный Лунину

К ряду испанских команд, интересовавшихся Андреем, присоединился нидерландский Аякс. Клуб из Амстердама ищет замену своему голкиперу Андре Онану, который летом перейдет в итальянский Интер.

У Лунина есть действующее соглашение с Реалом, рассчитанное еще до конца июня 2024 года. Поэтому оформить полноценный трансфер будет очень сложно. Нидерландцы не исключают аренду украинца на один или два сезона.

Нидерландский клуб интересуется не только украинцем. В сферу их интересов попал страж ворот Бенфики Одиссеас Влаходимоса.

Аякс после 18 туров идет вторым в чемпионате страны, имея в своем активе 42 очка.

Подопечные Эрика тен Гага уступают лидеру ПСВ только один пункт.

Дебют Лунина в этом сезоне