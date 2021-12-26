После столкновения с вратарем: футболист из Алжира умер от сердечного приступа во время матча
Источник:твиттер Sinar Harapan
В субботу, 25 декабря, перестало биться сердце Софьяна Лукара. Футболист после борьбы на поле потерял сознание и так и не вернулся в сознание.
Черная полоса в футболе
Ужасный эпизод произошел во второй по силе лиге Алжира в матче Оран – Саид. Софьян Лукар столкнулся с собственным голкипером.
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После медицинской помощи пострадавший продолжил игру, но отыграл лишь 10 минут. У игрока схватило сердце.
Алжирского футболиста сразу отправили в ближайший госпиталь. Но медикам не удалось спасти жизнь Лукара. Жизнь игрока оборвалась еще по дороге в больницу.
Видео с поля
Команды продолжили игру, но после печального известия прекратили матч. Футболисты ушли в подтрибунное помещение, где дали волю эмоциям. Почти все были в шоке и со слезами на глазах от услышанного.
Видео эмоций игроков после смерти Лукара
Софьяну Лукару было всего 28 лет.
- К сожалению, в футболе участились случаи с сердечными приступами. А началось все после того, как на Евро-2020 Кристиан Эриксен потерял сознание прямо во время матча. К счастью, его жизнь медикам удалось спасти. После этого такие эпизоды не являются редкостью.
- Недавно футболист Марин Качич потерял сознание на тренировке. Врачи в течение трех дней боролись за жизнь молодого игрока, но безрезультатно. Качич покинул этот мир в 23-летнем возрасте.